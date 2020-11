La Toscana autorizza solo la pesca professionale, scontro su quella sportiva. Caccia vietata (Di sabato 28 novembre 2020) Il pasticcio burocratico: in Toscana vietata la pesca sportiva anche in solitudine, mentre per il dipartimento dello Sport sarebbe consentita. Caccia sospesa almeno fino al 3 dicembre Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 28 novembre 2020) Il pasticcio burocratico: inlaanche in solitudine, mentre per il dipartimento dello Sport sarebbe consentita.sospesa almeno fino al 3 dicembre

Il pasticcio burocratico: in Toscana vietata la pesca sportiva anche in solitudine, mentre per il dipartimento dello Sport sarebbe consentita. Caccia sospesa almeno fino al 3 dicembre ...

Toscana, i nuovi spostamenti ammessi per animali, figli e agricoltura

L’ordinanza della Regione precisa le possibilità nella zona rossa: nell’orto e nell’oliveto con genitori, fratelli e pure nonni, ma non con il partner se non è convivente ...

Il pasticcio burocratico: in Toscana vietata la pesca sportiva anche in solitudine, mentre per il dipartimento dello Sport sarebbe consentita. Caccia sospesa almeno fino al 3 dicembre.

Toscana, i nuovi spostamenti ammessi per animali, figli e agricoltura

L'ordinanza della Regione precisa le possibilità nella zona rossa: nell'orto e nell'oliveto con genitori, fratelli e pure nonni, ma non con il partner se non è convivente.