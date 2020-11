La torta dei 7 veli al pistacchio | nocciola e caramello salato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 28 novembre 2020) Ci sono alcuni periodi in cui, per qualche motivo, abbiamo molto più tempo libero del solito, inizialmente ci dedichiamo a quello che abbiamo trascurato in casa, poi cominciamo a guardare tutorial su come realizzare in casa ricette semplici, ad un certo punto, se il periodo continua, decidiamo di lanciarci in progetti culinari mai pensati prima. Se siamo in uno di questi periodi, abbiamo la ricetta giusta da proporre, lunga, piuttosto complicata, tanto che ad un certo punto ci domanderemo chi ce l’ha fatto fare, ma che alla fine ci darà un soddisfazione incredibile. Allora armiamoci di tempo e pazienza e cominciamo! Ingredienti Questo dolce è composto da molti strati, ognuno di essi richiede più ingredienti, per comodità li elenchiamo dividendoli per strato ma, prima di andare a fare la spesa, contiamo bene il totale di ogni singolo elemento. Biscuit al cioccolato 120 grammi di ...