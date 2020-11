La Svizzera va contro l’Oms e apre le piste da sci: “Nessun pericolo” (Di sabato 28 novembre 2020) Alla faccia delle nefaste previsioni dell’Oms sul possibile arrivo, in Europa, di una terza ondata di Covid. E alla faccia pure della strigliata indirizzata ai vari governi europei per le politiche, giudicate inadeguate, in materia di contenimento del virus. La Svizzera, nonostante sia considerata l’epicentro europeo del coronavirus, ha scelto di aprire comunque la stagione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 28 novembre 2020) Alla faccia delle nefaste previsioni delsul possibile arrivo, in Europa, di una terza ondata di Covid. E alla faccia pure della strigliata indirizzata ai vari governi europei per le politiche, giudicate inadeguate, in materia di contenimento del virus. La, nonostante sia considerata l’epicentro europeo del coronavirus, ha scelto di aprire comunque la stagione InsideOver.

BERNA - La trasparenza sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini contro il coronavirus è di fondamentale importanza, all'atto di acquistare lo stock che andrà poi somministrato alla popolazione svi ...

Ferrara: "Non esistono zone franche per la violenza sulle donne. In Ticino ci sono almeno tre interventi di Polizia al giorno"

La deputata liberale riflette, dopo il caso RTS e nella settimana in cui si celebrava la giornata contro la violenza sulle donne. "In Svizzera siamo messi peggio di Paesi che consideriamo meno svilupp ...

BERNA - La trasparenza sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini contro il coronavirus è di fondamentale importanza, all'atto di acquistare lo stock che andrà poi somministrato alla popolazione svi ...La deputata liberale riflette, dopo il caso RTS e nella settimana in cui si celebrava la giornata contro la violenza sulle donne. "In Svizzera siamo messi peggio di Paesi che consideriamo meno svilupp ...