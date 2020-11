La ricetta dell’orata al sale Fatto in casa per voi da Benedetta Rossi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 28 novembre 2020) Ladialè il secondo piatto di oggi 28 novembre 2020 per le ricetteinper voi. La food blogger diinper voi non ama cucinare il pesce o più che altro no le va di pulirlo ma le piace mangiarlo. Per la puntata di oggiha trovato il giusto compromesso regalando a chi la segue ben tre ricette di pesce ma semplici e soprattutto pesce che possiamo farci pulire dal pescivendolo, da chi lo sa fare benissimo e in poco tempo. Anche questaalcotta in forno è una preparazione da copiare. Pochi ingredienti, poco tempo di preparazione e poi solo 30 minuti in ...