La morte di Maradona si tinge di giallo

Leggi su newsmondo

(Di sabato 28 novembre 2020) Nuove indiscrezioni sulladi Diego Armando: nel mirino le dichiarazioni di un’infermiera. Continua a tenere banco ladie non solo per l’immenso dolore che travolto il mondo del calcio e non solo. La scomparsa del campione argentino tiene banco anche perché sidie le accuse mosse dal legale del campione argentino sembrano trovare conferme. Almeno in parte. A far discutere sono le dichiarazioni dell’infermiera del turno di mattina. L’assistente, a differenza di quanto emerso in un primo momento, non avrebbe controllato di persona le condizioni di. Avrebbe udito dei rumori provenienti dalla stanza intorno alle ore 7.30 e avrebbe deciso di non disturbarlo e di farlo riposare. Da qui la domanda: per quanto ...