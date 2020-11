La lezione di Mattei per la politica estera italiana Scrive Di Maio

(Di sabato 28 novembre 2020) Quando mi è stato chiesto dire questo articolo su Enricoil primo istinto è stato quello di riversarci tutta l’ammirazione che si deve a un gigante della nostra storia contemporanea. Fu un protagonista di quegli anni eccezionali in cui l’Italia ha saputo rialzare la testa e ricostruire dignità, benessere e prestigio internazionale. Mi sarei così limitato a uno dei tanti tributi, per quanto doverosi, a un uomo straordinario nel suo tempo. Ma mentre ripercorrevo le principali vicende che ne hanno segnato l’eccezionale carriera imprenditoriale e fondamentalmente, mi sono domandato se sia ancora possibile parlare di un “modello” applicabile agli scenari contemporanei. Ne ho tratto tre considerazioni, se vogliamo tre insegnamenti, che mi sembrano ancora validi e attuali. Il primo è la ...

