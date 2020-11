La lettera di Diego Maradona Junior al papà: “Ti ho sempre voluto al mio lato” (Di sabato 28 novembre 2020) Una lunga e commossa lettera da dedicare al papà a cui non ha potuto dare neppure l’ultimo saluto. Diego Junior Maradona ha affidato ai social il suo addio al papà. “Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare. Solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile”. Comincia così la lunga lettera dedicata a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 28 novembre 2020) Una lunga e commossada dedicare ala cui non ha potuto dare neppure l’ultimo saluto.ha affidato ai social il suo addio al. “Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare. Solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile”. Comincia così la lungadedicata a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DiMarzio : La lettera di #Dalma a papà #DiegoMaradona - zazoomblog : Maradona Diego Jr scrive una lettera: «Ciao papà con te accanto non avevo paura» - #Maradona #Diego #scrive… - janapergliamici : ??????????Come si fa a non piangere - Notiziedi_it : Maradona, Diego Jr scrive una lettera: «Ciao papà, con te accanto non avevo paura» - francobus100 : Maradona, Diego Jr scrive una lettera: «Ciao papà, con te accanto non avevo paura» -