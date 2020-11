La fiction di Canale 5 va male e Mediaset corre ai ripari: da venerdì torna il GF Vip (Di domenica 29 novembre 2020) Mediaset, dopo 20 puntate no-stop, ha provato a far riposare il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip mandandolo in pausa fino a metà dicembre (quando sarebbe tornato a coprire il sabato sera lasciato libero da Tu Si Que Vales dal 12 dicembre), ma dopo i numeri portati a casa dalla fiction di Ambra Angiolini è corsa ai ripari. Il ritorno della fiction Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti si è infatti arenato a 11,12% di share, quasi doppiato dalla prima puntata di The Voice Senior di Antonella Clerici che ha debuttato con il 19,77% di share e con la relativa polemica sulla censura di Elettra Lamborghini. Numeri che hanno hanno fatto preoccupare Mediaset e che l’hanno spinta a rimettere il Grande Fratello Vip al venerdì sera per ... Leggi su biccy (Di domenica 29 novembre 2020), dopo 20 puntate no-stop, ha provato a far riposare il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip mandandolo in pausa fino a metà dicembre (quando sarebbeto a coprire il sabato sera lasciato libero da Tu Si Que Vales dal 12 dicembre), ma dopo i numeri portati a casa dalladi Ambra Angiolini è corsa ai. Il ritorno dellaIl silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti si è infatti arenato a 11,12% di share, quasi doppiato dalla prima puntata di The Voice Senior di Antonella Clerici che ha debuttato con il 19,77% di share e con la relativa polemica sulla censura di Elettra Lamborghini. Numeri che hanno hanno fatto preoccuparee che l’hanno spinta a rimettere il Grande Fratello Vip alsera per ...

