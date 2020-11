La fermentazione si fa gelato (Di sabato 28 novembre 2020) Stefano Guizzetti è un chimico gelatiere eclettico e dirompente, che ha fatto della sperimentazione il suo punto di forza. Accanto ai più consueti gusti della gelateria classica si spinge sempre di più verso terreni inesplorati, andando alla ricerca dei gusti del ricordo, che propone su coni e copette nelle sue gelaterie di Milano e Parma ma che inventa anche per divertimento e provocazione, come esercizio di stile utile per rompere le consuetudini e creare nuovi classici del futuro. Da qui al primo gelato stagionato, il passo è breve (per lui): protagonisti la muffa nobile e la voluttà della rifilatura del prosciutto, con il gelato che diventa veicolo di profumi e di sensazioni che evocano la stagionatura in cantina. Provocatorio è dir poco, ma l’intento è sempre scoprire nuove strade di sperimentazione, con il gelato che diventa ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 novembre 2020) Stefano Guizzetti è un chimico gelatiere eclettico e dirompente, che ha fatto della sperimentazione il suo punto di forza. Accanto ai più consueti gusti della gelateria classica si spinge sempre di più verso terreni inesplorati, andando alla ricerca dei gusti del ricordo, che propone su coni e copette nelle sue gelaterie di Milano e Parma ma che inventa anche per divertimento e provocazione, come esercizio di stile utile per rompere le consuetudini e creare nuovi classici del futuro. Da qui al primostagionato, il passo è breve (per lui): protagonisti la muffa nobile e la voluttà della rifilatura del prosciutto, con ilche diventa veicolo di profumi e di sensazioni che evocano la stagionatura in cantina. Provocatorio è dir poco, ma l’intento è sempre scoprire nuove strade di sperimentazione, con ilche diventa ...

angiuoniluigi : RT @GastronomikaLk: 'Quando assaggi qualcosa, una delle caratteristiche più interessanti non è il gusto ma l’innesco nella memoria' Questo… - Linkiesta : RT @GastronomikaLk: 'Quando assaggi qualcosa, una delle caratteristiche più interessanti non è il gusto ma l’innesco nella memoria' Questo… - Panna975 : RT @GastronomikaLk: 'Quando assaggi qualcosa, una delle caratteristiche più interessanti non è il gusto ma l’innesco nella memoria' Questo… - alfa6sei : La fermentazione si fa gelato - GastronomikaLk : 'Quando assaggi qualcosa, una delle caratteristiche più interessanti non è il gusto ma l’innesco nella memoria' Que… -

Ultime Notizie dalla rete : fermentazione gelato La fermentazione si fa gelato Linkiesta.it Scienza sul cono La fermentazione si fa gelato

Il gelatiere creativo Stefano Guizzetti valorizza la sua esperienza scientifica per rendere protagoniste di un gelato la muffa nobile e la voluttà della rifilatura del prosciutto, che diventano veicol ...

Il panettone più “alto” d'Italia consegnato direttamente a casa

A realizzarlo è Matteo Sormani, chef del Walser Schtuba in Piemonte. Tre le varianti, anche quello per la delivery: classico; albicocca e mandorle; integrale con mele, uvetta e cannella ...

Il gelatiere creativo Stefano Guizzetti valorizza la sua esperienza scientifica per rendere protagoniste di un gelato la muffa nobile e la voluttà della rifilatura del prosciutto, che diventano veicol ...A realizzarlo è Matteo Sormani, chef del Walser Schtuba in Piemonte. Tre le varianti, anche quello per la delivery: classico; albicocca e mandorle; integrale con mele, uvetta e cannella ...