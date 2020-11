La Cgil Avellino saluta il nuovo presidente di Confindustria (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla Cgil Avellino. Di seguito il testo: La Cgil Avellino fa i migliori auguri a Emilio De Vizia per la sua designazione a presidente di Confindustria Avellino. L’auspicio è quello di lavorare bene insieme, consapevoli che l’attività di De Vizia è estremamente importante e cosciente del fatto che in provincia di Avellino ha in gestione una discarica, per cui le azioni e i risvolti rispetto alle concessioni pubbliche nei servizi essenziali è una questione importante. Per noi è necessaria una visione sui servizi pubblici estremamente sensibile in virtù del delicato contesto. La questione della raccolta e gestione dei rifiuti ci potrebbe vedere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla. Di seguito il testo: Lafa i migliori auguri a Emilio De Vizia per la sua designazione adi. L’auspicio è quello di lavorare bene insieme, consapevoli che l’attività di De Vizia è estremamente importante e cosciente del fatto che in provincia diha in gestione una discarica, per cui le azioni e i risvolti rispetto alle concessioni pubbliche nei servizi essenziali è una questione importante. Per noi è necessaria una visione sui servizi pubblici estremamente sensibile in virtù del delicato contesto. La questione della raccolta e gestione dei rifiuti ci potrebbe vedere ...

infoitinterno : '40 anni e non vederli', l'iniziativa della Cgil Avellino - Nich_Ferrante : Grazie a @FiordellisiFran, segretario generale CGIL Avellino, per avermi coinvolto, come generazione che non ha vis… - bassairpinia : 40 e non vederli, la Cgil di Avellino riflette sulle conseguenze e i problemi irrisolti del terremoto del 23 novemb… - irpiniatimes1 : 40 e non vederli, la Cgil di Avellino riflette sulle conseguenze e i problemi irrisolti del terremoto del 23 novemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Avellino "40 anni e non vederli", l'iniziativa della Cgil Avellino Nuova Irpinia La Cgil Avellino saluta il nuovo presidente di Confindustria

Avellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla Cgil Avellino. Di seguito il testo: La Cgil Avellino fa i migliori auguri a Emilio De Vizia per la sua designazione a presidente di Co ...

Covid in Irpinia, Pizzuti: «La Protezione civile sui medici ci ha fatto il pacco»

«La Protezione civile nazionale ci ha fatto il pacco». Non sarà contento il capo di Dipartimento Angelo Borrelli, ma la pensa così il direttore generale ...

Avellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalla Cgil Avellino. Di seguito il testo: La Cgil Avellino fa i migliori auguri a Emilio De Vizia per la sua designazione a presidente di Co ...«La Protezione civile nazionale ci ha fatto il pacco». Non sarà contento il capo di Dipartimento Angelo Borrelli, ma la pensa così il direttore generale ...