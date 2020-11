La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Vicenzo Virga, mandante dell’omicidio del giornalista Mauro Rostagno (Di sabato 28 novembre 2020) La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per il boss mafioso Vicenzo Virga, mandante dell’omicidio di Mauro Rostagno, sociologo e giornalista ucciso in un agguato di Cosa nostra a Lenzi di Valderice, in provincia di Trapani, il 26 settembre 1988. Leggi su ilpost (Di sabato 28 novembre 2020) La Corte dihaper il boss mafiosodi, sociologo eucciso in un agguato di Cosa nostra a Lenzi di Valderice, in provincia di Trapani, il 26 settembre 1988.

