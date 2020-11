La “casa dello spaccio” alle porte di Roma: arrestato 59enne (Di sabato 28 novembre 2020) alle porte di Roma, continua senza soste la lotta allo spaccio di droga: a finire in manette questa volta un operaio 59enne italiano, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro. I militari della Stazione di Colleferro, hanno arrestato un insospettabile 59enne italiano, operaio e privo di precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività dei Carabinieri è nata nell’ambito dei servizi quotidiani di controllo del territorio in arco notturno nel corso del quale i militari hanno notato un 33enne, conosciuto alle forze dell’ordine, uscire velocemente da un’abitazione in una frazione del Comune di Colleferro. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di nascondersi, ma è stato raggiunto e, durante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 novembre 2020)di, continua senza soste la lotta allo spaccio di droga: a finire in manette questa volta un operaioitaliano,dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro. I militari della Stazione di Colleferro, hannoun insospettabileitaliano, operaio e privo di precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività dei Carabinieri è nata nell’ambito dei servizi quotidiani di controllo del territorio in arco notturno nel corso del quale i militari hanno notato un 33enne, conosciutoforze dell’ordine, uscire velocemente da un’abitazione in una frazione del Comune di Colleferro. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di nascondersi, ma è stato raggiunto e, durante ...

