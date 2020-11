La Bella e la Bestia: trama, cast e curiosità del film con Vincent Cassel (Di sabato 28 novembre 2020) Oggi tutti hanno ben presente l’adattamento live-action della storica fiaba con Emma Watson e Dan Stevens a riprodurre in carne e ossa la stessa storia che la Disney ha animato a inizio anni 90 ma quella versione è arrivata solo dopo un primo adattamente francese. Nel 2014, infatti, Christophe Gans ha diretto una sua versione de La Bella e la Bestia con Léa Seydoux e Vincent Cassel: una Bella davvero Bella e una Bestia di sicuro fascino, ma soprattutto che di belle se ne intende dato che è l’ex marito di Monica Bellucci. Questa particolare versione della fiaba, che mescola qualche vaga eco disneyana a una riproposizione più letterale e fedele della versione originale della vicenda, va in onda su Italia Uno sabato 28 novembre alle 21.15 circa. La Bella ... Leggi su tvzap.kataweb (Di sabato 28 novembre 2020) Oggi tutti hanno ben presente l’adattamento live-action della storica fiaba con Emma Watson e Dan Stevens a riprodurre in carne e ossa la stessa storia che la Disney ha animato a inizio anni 90 ma quella versione è arrivata solo dopo un primo adattamente francese. Nel 2014, infatti, Christophe Gans ha diretto una sua versione de Lae lacon Léa Seydoux e: unadavveroe unadi sicuro fascino, ma soprattutto che di belle se ne intende dato che è l’ex marito di Monica Bellucci. Questa particolare versione della fiaba, che mescola qualche vaga eco disneyana a una riproposizione più letterale e fedele della versione originale della vicenda, va in onda su Italia Uno sabato 28 novembre alle 21.15 circa. La...

