La Bella e la Bestia film stasera in tv 28 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Lae laè ilin tv sabato 282020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Lae lain tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: La belle & la bête USCITO IL: 27 febbraio 2014 GENERE: Fantasy, Sentimentale, Thriller ANNO: 2014 REGIA: Christophe Gans: Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, Audra McDonald, Jonathan Demurger, Yvonne Catterfeld DURATA: 110 Minuti La ...