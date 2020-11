Klopp: “Le televisioni decidono gli orari delle partite, così è pericoloso per i giocatori” (Di sabato 28 novembre 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è parso molto amareggiato ai microfoni del post partita contro il Brighton, dove i suoi sono stati pareggiati al 93?:“Siamo abituati alle ascelle, agli stemmi del club e alle dita dei piedi in fuorigioco. Non potrei essere più orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo faticato un po ‘nel primo tempo, poi ci siamo sistemati e nella ripresa non abbiamo avuto problemi ma abbiamo avuto difficoltà di energie nel finale. I gol che abbiamo segnato sono stati eccezionali, ma sono tempi difficili. Ci serva da lezione. Non so quante volte devo dirlo. Le televisioni hanno scelto il calcio d’inizio alle 12:30. Giocare mercoledì alle 20:00 e sabato alle 12:30 è davvero pericoloso per i giocatori”. Foto: Twitter ufficiale Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Jurgen, allenatore del Liverpool, è parso molto amareggiato ai microfoni del post partita contro il Brighton, dove i suoi sono stati pareggiati al 93?:“Siamo abituati alle ascelle, agli stemmi del club e alle dita dei piedi in fuorigioco. Non potrei essere più orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo faticato un po ‘nel primo tempo, poi ci siamo sistemati e nella ripresa non abbiamo avuto problemi ma abbiamo avuto difficoltà di energie nel finale. I gol che abbiamo segnato sono stati eccezionali, ma sono tempi difficili. Ci serva da lezione. Non so quante volte devo dirlo. Lehanno scelto il calcio d’inizio alle 12:30. Giocare mercoledì alle 20:00 e sabato alle 12:30 è davveroper i. Foto: Twitter ufficiale Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

