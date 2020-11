Kate Middleton | l’accento e la dizione sono reali

Leggi su vanityfair

(Di sabato 28 novembre 2020) Kate Middleton è pronta a essere regina consorte. L’ex commoner, che 10 anni fa ha sposato l’erede al trono britannico, non sbaglia un colpo. Sempre più impegnata nei doveri reali, oggi è a suo agio al fianco del resto della royal family e non solo. Come dimostra il suo ultimo intervento condiviso sulla pagina ufficiale dei Cambridge, la 38enne non solo si comporta ma parla come una reale. Il suo accento e la sua dizione, fanno notare gli esperti, sono impeccabili. E vale anche per il linguaggio del corpo sempre più simile a quello di Sua Maestà Elisabetta II.