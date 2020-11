Juventus U23, le parole di Zauli alla vigilia del match contro l’Olbia (Di sabato 28 novembre 2020) vigilia di Olbia–Juventus U23, Lamberto Zauli, tecnico dei bianconeri, ha presentato la sfida di domani ai microfoni di Juventus Tv, queste le sue parole riportate da Juventusnews24.com: “Le insidie sono sempre tante e spesso partono proprio da noi. Se approcciamo la partita al meglio possiamo giocarcela fino alla fine con tutti i nostri mezzi. Questo sarà quello che proverò a trasmettere ai ragazzi in vista di domani. Conosco molti calciatori dell’Olbia perché lo scorso anno giocavano nella Primavera del Cagliari, sono giovani ma con qualità ed allenati da un tecnico preparato“. LEGGI ANCHE: A Benevento per riprendersi la Juve: Dybala, il precedente è straordinario LEGGI ANCHE: Juventus Women, scenario da sogno in Champions ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 28 novembre 2020)di Olbia–U23, Lamberto, tecnico dei bianconeri, ha presentato la sfida di domani ai microfoni diTv, queste le sueriportate danews24.com: “Le insidie sono sempre tante e spesso partono proprio da noi. Se approcciamo la partita al meglio possiamo giocarcela finofine con tutti i nostri mezzi. Questo sarà quello che proverò a trasmettere ai ragazzi in vista di domani. Conosco molti calciatori delperché lo scorso anno giocavano nella Primavera del Cagliari, sono giovani ma con qualità ed allenati da un tecnico preparato“. LEGGI ANCHE: A Benevento per riprendersi la Juve: Dybala, il precedente è straordinario LEGGI ANCHE:Women, scenario da sogno in Champions ...

