Juventus Torino streaming e diretta tv: dove vederla

Sabato 5 dicembre 2020 alle ore 18 Juventus e Torino scendono in campo all'Allianz Stadium, partita valida per la decima giornata della Serie A 2020-2021 che – vista l'emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà a porte chiuse, quindi senza spettatori. dove sarà possibile vedere Juventus Torino in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A tra Juventus e Torino sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d'inizio di ...

