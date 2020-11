Juventus, senza Cristiano Ronaldo la squadra sbanda: il dato (Di sabato 28 novembre 2020) Cristiano Ronaldo «stanco»: ma senza di lui la Juve sbanda. Il dato sulle partite stagionali disputate senza il portoghese Turno di riposo concordato con Cristiano Ronaldo, che non è stato convocato per Benevento-Juve. Andrea Pirlo contro i campani si affiderà alla coppia Dybala-Morata. «È stanco», ha detto il tecnico sul portoghese. Lo score stagionale senza CR7 è però tutt’altro che invidiabile in casa bianconera. Come ricorda Gazzetta nelle quattro gare senza Cristiano sono arrivati due pareggi in campionato, una vittoria e una sconfitta in Champions. Morata ha fatto tre gol, Kulusevski uno. Alvaro ci è ormai una certezza, da Dybala si aspettano segnali di risalita. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020)«stanco»: madi lui la Juve. Ilsulle partite stagionali disputateil portoghese Turno di riposo concorcon, che non è stato convocato per Benevento-Juve. Andrea Pirlo contro i campani si affiderà alla coppia Dybala-Morata. «È stanco», ha detto il tecnico sul portoghese. Lo score stagionaleCR7 è però tutt’altro che invidiabile in casa bianconera. Come ricorda Gazzetta nelle quattro garesono arrivati due pareggi in campionato, una vittoria e una sconfitta in Champions. Morata ha fatto tre gol, Kulusevski uno. Alvaro ci è ormai una certezza, da Dybala si aspettano segnali di risalita. Leggi su ...

