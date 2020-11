Juventus-Dinamo Kiev: formazioni e in tv (Di sabato 28 novembre 2020) Juventus-Dinamo Kiev, match di ritorno valido per il gruppo G di Champions League che comprende anche Ferencvaros e Barcellona, andrà in scena mercoledì 2 dicembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. All’andata hanno vinto i bianconeri 0-4. Come arrivano le due squadre? I bianconeri, pur avendo ottenuto già la qualificazione agli ottavi, cercheranno di guadagnarsi il primo posto a spese del Barcellona distante tre punti. Una vittoria contro gli ucraini consentirebbe agli uomini di Pirlo di giocarsi il tutto per tutto al Camp Nou contro i blaugrana nell’ultima giornata. Gli ucraini, dal canto loro, con appena un punto e quindi già eliminati, si giocheranno insieme al Ferencvaros l’accesso gli ottavi di Europa League, per cui devono necessariamente fare risultato. Le possibili scelte tecniche di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020), match di ritorno valido per il gruppo G di Champions League che comprende anche Ferencvaros e Barcellona, andrà in scena mercoledì 2 dicembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. All’andata hanno vinto i bianconeri 0-4. Come arrivano le due squadre? I bianconeri, pur avendo ottenuto già la qualificazione agli ottavi, cercheranno di guadagnarsi il primo posto a spese del Barcellona distante tre punti. Una vittoria contro gli ucraini consentirebbe agli uomini di Pirlo di giocarsi il tutto per tutto al Camp Nou contro i blaugrana nell’ultima giornata. Gli ucraini, dal canto loro, con appena un punto e quindi già eliminati, si giocheranno insieme al Ferencvaros l’accesso gli ottavi di Europa League, per cui devono necessariamente fare risultato. Le possibili scelte tecniche di ...

EasyMediaAsia : Dybala? ARTHUR! RONALDO!! MORATA!!!! | Juventus-Ferencvaros 2-1 UCL: Bianconeri qualificati agli ottavi di Champion… - Suliman1984ss : RT @Corriere: Ronaldo si prende una pausa: salta la trasferta a Benevento, tornerà per Juve-Dinamo Kiev - Corriere : Ronaldo si prende una pausa: salta la trasferta a Benevento, tornerà per Juve-Dinamo Kiev - Italia_Notizie : Juventus, Ronaldo salta la sfida col Benevento. Pausa rigenerante per il match contro la Dinamo Kiev - BonsignoreF : #Juventus, #Ronaldo salta la sfida col #Benevento. Pausa rigenerante per il match contro la Dinamo Kiev -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dinamo Juventus Dinamo Kiev: dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming Superscudetto Ronaldo non convocato e Belotti in dubbio: le partite di Juve e Toro con l'omaggio a Maradona

Nel primo turno di campionato dopo la morte di Diego Armando Maradona, in tutti i campi sarà osservato un minuto di silenzio per omaggiare il ricordo del Pibe de Oro, la cui scomparsa ha scosso il mon ...

Juventus, Ronaldo non convocato per Benevento. Pirlo recupera Bonucci

Il tecnico bianconero concede un turno di riposo al portoghese, in attacco al Vigorito giocheranno Dybala e Morata. Rientro importante in difesa ...

Nel primo turno di campionato dopo la morte di Diego Armando Maradona, in tutti i campi sarà osservato un minuto di silenzio per omaggiare il ricordo del Pibe de Oro, la cui scomparsa ha scosso il mon ...Il tecnico bianconero concede un turno di riposo al portoghese, in attacco al Vigorito giocheranno Dybala e Morata. Rientro importante in difesa ...