Juventus, da Sarri a Pirlo: così Cristiano Ronaldo è tornato re (Di sabato 28 novembre 2020) L’ultima stagione con Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, non si sarebbe chiusa in maniera pacifica. Secondo alcune fonti vicine alla società bianconera, l’ex allenatore della Vecchia Signora avrebbe riscontrato parecchi problemi soprattutto dal punto di vista della comunicazione con gran parte del gruppo squadra. Il clima che si sarebbe respirato durante le ultime settimane di mandato, sarebbe stato carico di tensione, pronto ad esplodere in polemiche ed accesi diverbi. Uno dei giocatori che avrebbe manifestato una certa insofferenza nei confronti di Sarri, sarebbe stato Cristiano Ronaldo, il quale non avrebbe mai legato fino in fondo con il Comandante. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Ceccarini: "Per Morata prende corpo un'idea" LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 28 novembre 2020) L’ultima stagione con Mauriziosulla panchina della, non si sarebbe chiusa in maniera pacifica. Secondo alcune fonti vicine alla società bianconera, l’ex allenatore della Vecchia Signora avrebbe riscontrato parecchi problemi soprattutto dal punto di vista della comunicazione con gran parte del gruppo squadra. Il clima che si sarebbe respirato durante le ultime settimane di mandato, sarebbe stato carico di tensione, pronto ad esplodere in polemiche ed accesi diverbi. Uno dei giocatori che avrebbe manifestato una certa insofferenza nei confronti di, sarebbe stato, il quale non avrebbe mai legato fino in fondo con il Comandante. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Ceccarini: "Per Morata prende corpo un'idea" LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

