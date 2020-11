Juve Stabia, i convocati per il derby con la Paganese: Padalino senza nove pedine (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Paganese, valevole per la 13a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 29 novembre 2020, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Portieri: Lazzari, Russo Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Bentivegna, Bubas, Golfo, Orlando, Ripa, Romero. Indisponibili: Cernigoi, Fantacci, Troest. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 23 calciatoriper il match, valevole per la 13a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 29mbre 2020, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Lazzari, Russo Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Bentivegna, Bubas, Golfo, Orlando, Ripa, Romero. Indisponibili: Cernigoi, Fantacci, Troest. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

