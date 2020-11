Johnny Depp | Dior lo conferma Sarà ancora il suo testimonial Clip

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 28 novembre 2020) (Jonny). Sono tempi difficili per, in particolare dopo lo scontro in tribunale che ha visto la star contrapposto al quotidiano The Sun che, in un articolo, lo aveva definito “picchiatore di sua moglie“, in riferimento alla relazione malata che lo ha visto legato ad Amber Heard dal 2012 al 2016. Perchèè satto allontanato dlla Warner? Dopo aver perso la causa per diffamazione,è stato allontanato da Animali Fantastici 3, perdendo dunque l’opportunità di tornare ad interpretare Grindelward nel nuovo film della saga. Più volte ho ribadito che la scelta della Warner era molto discutibile, per i tempi e per il fatto che il processo che dirà la verità giudiziaria su quello che è avvenuto, devesvolgersi. ...