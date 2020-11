John Travolta: esperienza inquietante sul set, da non credere (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. John Travolta, l’attore che c’ha fatto sognare con Grease, racconta la sua esperienza più inquietante avvenuta sul set del film GOTTI. John Travolta stasera entrerà nelle case italiane nel ruolo di John Gotti nel film “Gotti-il primo padrino“. Su Rai 4 in prima serata potremo assistere alla fantastica storia vera di Gotti, un ragazzo che Leggi su youmovies (Di sabato 28 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., l’attore che c’ha fatto sognare con Grease, racconta la suapiùavvenuta sul set del film GOTTI.stasera entrerà nelle case italiane nel ruolo diGotti nel film “Gotti-il primo padrino“. Su Rai 4 in prima serata potremo assistere alla fantastica storia vera di Gotti, un ragazzo che

sofitalkss : non lo sapevate ma Ibrahim Çelikkol è il John Travolta turco - GiannaDavide : John Travolta e Samuel L. Jackson, di nuovo insieme… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai4 (canale 21) “Gotti – il primo Padrino” – Con John Travolta, Kelly Preston e Stacy Keach - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai4 (canale 21) “Gotti – il primo Padrino” – Con John Travolta, Kelly Preston e Stacy Keach - donvitorap : Stasera ore 21 Rai 4 GOTTI IL PRIMO PADRINO John travolta...domenica sera Iris CAPE FEAR nolte vs de niro -