Jasmine Carrisi: vita privata, età, carriera, Instagram, fidanzato e curiosità sulla cantante figlia di Al Bano

Scopriamo di più sulla vita privata di Jasmine Carrisi, cantante ed attualmente fra i coach di The Voice Senior. Come il suo cognome indica chiaramente, la giovanissima debuttante nel mondo dello spettacolo è una delle figlie di Al Bano Carrisi, nata dalla sua relazione con Loredana Lecciso. Ecco qualche informazione che la riguarda.

Chi è Jasmine Carrisi: età, carriera e Instagram

Jasmine Carrisi è nata a Cellino San Marco il 14 Giugno del 2001 (Gemelli). figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è circondata, letteralmente, da fratelli e sorelle. Il cantante infatti, ha avuto quattro figli da Romina ...

