Italia resiliente ma non a tutti i costi Il monito di Confindustria

(Di sabato 28 novembre 2020) Duri a morire.Paese di imprenditori che non si rassegnano alla crisi e al buio perenne. E così non può stupire un dato: prima della pandemia l’si confermava settima potenza manifatturiera mondiale. All’alba del Covid, nella classifica 2019 dei principali produttori manifatturieri, l’, con una quota del 2,2%, si collocava davanti alla Francia (1,9%) e al Regno Unito (1,8%) e dietro l’India (2,9%). Sul podio resta la Cina (28,2%), seguita dagli Stati Uniti (17,2%). Non sono certo numeri tirati a caso quelli ben incastonati nel Rapporto Scenari Industriali del Centro Studi di, presentato questa mattina e curato dal direttore del Centro Studi, Stefano Manzocchi. EFFETTO LOCKDOWN Poi però, è successo qualcosa. L’impatto della pandemia sui livelli di attività della manifattura ...