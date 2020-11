Inter, Conte che stoccata al club: “Non si lascia l’allenatore solo davanti alle critiche” (Di sabato 28 novembre 2020) Conte non le manda a dire all’Inter: “Quando c’è la tempesta, tutti sulla barca. Non si lasciano soli l’allenatore o i calciatori” l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, a Sky nel post della vittoria contro il Sassuolo: “Noi cerchiamo sempre di dare il meglio: alle volte ci riusciamo, alle volte no. Diamo sempre il 100%, l’importante che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 novembre 2020)non le manda a dire all’: “Quando c’è la tempesta, tutti sulla barca. Non sino solio i calciatori”dell’, Antonio, a Sky nel post della vittoria contro il Sassuolo: “Noi cerchiamo sempre di dare il meglio:volte ci riusciamo,volte no. Diamo sempre il 100%, l’importante che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : L’Inter con il Real è stata un disastro ma una parte del tifo è autolesionista : negli ultimi 10 anni l’Inter ha ca… - FBiasin : La risposta non è mai nelle parole, ma nei fatti. Oggi l’#Inter ha giocato con la testa, l’intensità, ha dato una… - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 80' - Primi cambi per Antonio Conte: dentro #Lukaku e #Young al posto di #Lautaro e #Sanchez!… - _enz29 : RT @EvaAProvenzano: #Conte: 'Niente. All'Inter non si vede l'ora a prescindere di buttare addosso negatività su tutto l'ambiente. Dobbiamo… - BioNeonHero : @Inter @SerieA @gaglio94 Erano partite coi morti. Col real dov'era? Ma per favore fate ridere. Voi conte e chi panchina eriksen -