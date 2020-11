In marcia contro le violenze della polizia. Scontri e altissima tensione a Parigi (Di sabato 28 novembre 2020) Il colpo d’occhio su piazza della République stracolma di gente è impressionante: dal tappeto umano diretto verso la Bastiglia spuntano cartelloni contro la nuova “legge liberticida” del Governo, mentre accanto alla statua della Marianne sventola un fantoccio gigante di Macron, in una giornata di alta tensione finita con Scontri tra forze dell’ordine e black bloc. A Parigi e nel resto della Francia si manifesta così contro il disegno sulla “sicurezza globale”, proprio nel giorno in cui la stretta del lockdown comincia ad allentarsi, con i negozi che riaprono e le strade che tornano a riempirsi per il primo shopping natalizio. In questo momento, però, a dominare il dibattito nel paese è l’articolo 24 del nuovo disegno di legge presentato dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) Il colpo d’occhio su piazzaRépublique stracolma di gente è impressionante: dal tappeto umano diretto verso la Bastiglia spuntano cartellonila nuova “legge liberticida” del Governo, mentre accanto alla statuaMarianne sventola un fantoccio gigante di Macron, in una giornata di altafinita contra forze dell’ordine e black bloc. Ae nel restoFrancia si manifesta cosìil disegno sulla “sicurezza globale”, proprio nel giorno in cui la stretta del lockdown comincia ad allentarsi, con i negozi che riaprono e le strade che tornano a riempirsi per il primo shopping natalizio. In questo momento, però, a dominare il dibattito nel paese è l’articolo 24 del nuovo disegno di legge presentato dalla ...

