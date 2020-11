In Gazzetta il decreto sul cashback: avvio forse l’8 dicembre (decide il Tesoro). Fino a 150 euro di rimborso per le spese di Natale (Di sabato 28 novembre 2020) Arriva il decreto che disciplina condizioni e meccanismi del cashback, cioè la restituzione di una percentuale (1o%, con limite massimo di 15 euro) di quanto pagato con la carta di credito o il bancomat. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per l’avvio della fase sperimentale del piano, che secondo fonti di governo dovrebbe cadere l’8 dicembre, sarà però necessario attendere comunicazioni del ministero dell’Economia: occorrono alcune convenzioni con la Consap e la società PagoPa. Il casback è il primo tassello del piano per la riduzione del contante annunciato dal governo, che proseguirà nel 2021 con l’ulteriore riduzione del tetto al contante e la lotteria degli scontrini con premi per consumatori ed esercenti. Per partecipare occorre registrare nella app IO “o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Arriva ilche disciplina condizioni e meccanismi del, cioè la restituzione di una percentuale (1o%, con limite massimo di 15) di quanto pagato con la carta di credito o il bancomat. Il provvedimento è stato pubblicato inUfficiale. Per l’della fase sperimentale del piano, che secondo fonti di governo dovrebbe cadere l’8, sarà però necessario attendere comunicazioni del ministero dell’Economia: occorrono alcune convenzioni con la Consap e la società PagoPa. Il casback è il primo tassello del piano per la riduzione del contante annunciato dal governo, che proseguirà nel 2021 con l’ulteriore riduzione del tetto al contante e la lotteria degli scontrini con premi per consumatori ed esercenti. Per partecipare occorre registrare nella app IO “o ...

