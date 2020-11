In Campania l’incidenza dei contagi Covid è del 18,5%: nel Sannio aumento percentuale sfiora il 35% (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ la provincia di Benevento quella nella quale si registra la maggior percentuale di incremento dei casi di Covid-19 nell’ultima settimana (17 – 24 novembre). Nella settimana di riferimento la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei contagi da SARS-CoV-2 del 18,5%; nelle ultime 2 settimane si rileva un’incidenza di 818 casi positivi per 100.000 abitanti. Di seguito il report pubblicato Fondazione GIMBE. Incremento assoluto dei casi di Covid-19 Il grafico illustra i nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus in Campania dall’inizio dell’epidemia: 2. Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e incremento percentuale dei casi Il grafico illustra il posizionamento delle Province campane ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ la provincia di Benevento quella nella quale si registra la maggiordi incremento dei casi di-19 nell’ultima settimana (17 – 24 novembre). Nella settimana di riferimento la Regioneha registrato un incrementodeida SARS-CoV-2 del 18,5%; nelle ultime 2 settimane si rileva un’incidenza di 818 casi positivi per 100.000 abitanti. Di seguito il report pubblicato Fondazione GIMBE. Incremento assoluto dei casi di-19 Il grafico illustra i nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus indall’inizio dell’epidemia: 2. Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e incrementodei casi Il grafico illustra il posizionamento delle Province campane ...

tvoggi : CORONAVIRUS, CALA ANCORA L’INCIDENZA POSITIVI-TAMPONI IN CAMPANIA. IN PROVINCIA DI SALERNO NESSUN CASO Scende, in C… - paolochiodini : @OpencovidM @CassandraSperi @StefanoSamma7 @LMtredici @Ruffino_Lorenzo L'ultimo dato su una settimana su Napoli dav… - tvoggi : CORONAVIRUS, BOOM DI GUARITI IN CAMPANIA Sono 2.158, di cui 227 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati ier… - tvoggi : CORONAVIRUS, ANCORA IN CALO L’INCIDENZA TAMPONI-POSITIVI IN CAMPANIA Continua a calare, in Campania, la percentuale… - Marioplanino : @IsaInghirami @EroeSemantico E quella primaria? Qui in Campania è chiusa da metà ottobre. Mentre i negozi (abbiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania l’incidenza Roma, un viaggio lungo dodici mesi con gli animali piu' rari. Con Licia Colo' presentato il calendar l'eco di caserta