Ilary Blasi | ex letterina e conduttrice di punta di Mediaset

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 novembre 2020) Nata a Roma il 28 Aprile del 1981,ha avuto a che fare con la TV sin da giovanissima. Ha iniziato infatti ad essere protagonista di vari spot pubblicitari fin da piccola. Sono tantissime le pubblicità a cui partecipa durante gli anni Ottanta, tra cui: Cicciobello, Galbusera, Fiat, Barilla e tanti altri. Non solo, partecipa anche a film quali La Dolce Casa degli Orrori del maestro Lucio Fulci. Sono gli anni Novanta, e l’adolescente decide di partecipare al concorso di Miss Italia 1998, con la fascia di Miss Cinema Lazio. A seguito della manifestazione, decide di tentate la fortuna con la televisione e dopo un certo numero di provini negativi, fa quello per Passaparola. Rimane come “” per due anni, prima di iniziare il suo percorso come, a partire da Top of The Pops, in coppia con ...