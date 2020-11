Ilaria Cucchi: è grazie a me se oggi siamo a questo punto, la mia famiglia non voleva (Di sabato 28 novembre 2020) Ilaria Cucchi, sorella del giovane Stefano deceduto nel corso di un interrogatorio, spiega come è stata lei ad insistere perché si rendessero pubbliche le foto del volto tumefatto del fratello. La madre era contraria. Perdere un fratello è una tragedia. Perdere un figlio un dolore che probabilmente supera ogni immaginazione. Dolore reso ancora più atroce L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 28 novembre 2020), sorella del giovane Stefano deceduto nel corso di un interrogatorio, spiega come è stata lei ad insistere perché si rendessero pubbliche le foto del volto tumefatto del fratello. La madre era contraria. Perdere un fratello è una tragedia. Perdere un figlio un dolore che probabilmente supera ogni immaginazione. Dolore reso ancora più atroce L'articolo proviene da Leggilo.org.

FrancoStanco3 : Siamo in tanti. Ilaria Cucchi farebbe miglior figura a pensare,prima di parlare ?????? - the_fourty : @AlessioPiretti Il PD non paga mai, incassa e basta. Della situazione patrimoniale di Ilaria Cucchi agli italiani n… - RitaamariaB : RT @il_cupo: Ilaria Cucchi: “La nostra situazione patrimoniale è devastante“ ????#StiCazzi - EmyRoyaleagle : RT @il_cupo: Ilaria Cucchi: “La nostra situazione patrimoniale è devastante“ ????#StiCazzi - XYZxyzY6 : RT @unoscribacchino: “Stefano è morto tra atroci sofferenze. Solo come un cane e nell’indifferenza di tutti e pensando che la sua famiglia… -