Il vaccino ci aiuterà ma non ci libererà dalle pandemie (Di domenica 29 novembre 2020) Non sembrano essere in molti, in questi giorni, a rendersi conto che l’Italia è tornata, come nel marzo scorso, il paese in cui la pandemia miete più vittime. Eppure i dati epidemiologici sono eloquenti: per numero dei contagi abbiamo raggiunto l’ottavo posto, ma l’indice di letalità è secondo solo a Messico e Iran e in linea con Gran Bretagna e Perù. Persino Stati Uniti e Brasile sembrano star meglio di noi. Se poi guardiamo al numero dei decessi giornalieri, siamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 29 novembre 2020) Non sembrano essere in molti, in questi giorni, a rendersi conto che l’Italia è tornata, come nel marzo scorso, il paese in cui la pandemia miete più vittime. Eppure i dati epidemiologici sono eloquenti: per numero dei contagi abbiamo raggiunto l’ottavo posto, ma l’indice di letalità è secondo solo a Messico e Iran e in linea con Gran Bretagna e Perù. Persino Stati Uniti e Brasile sembrano star meglio di noi. Se poi guardiamo al numero dei decessi giornalieri, siamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

zazoomblog : Coronavirus: Di Maio da gennaio prime dosi vaccino ci aiuterà esercito per distribuzione - #Coronavirus: #gennaio… - TV7Benevento : **Coronavirus: Di Maio, 'da gennaio prime dosi vaccino, ci aiuterà esercito per distribuzione'**... - vivapenna : @luigidimaio: 'L'Italia è uno dei paesi che è negli accordi più grandi per ricevere le dosi di vaccino PER PRIMO. C… - Saracns74 : Ecco qua: ad azione di mancata accettazione #dittaturasanitaria, corrisponde la reazione. Se ancora non svegliano… - kittesencul : @AtankingDivisio @PMO_W @info_zampa @Il_Vitruviano No aspè, ti sta dicendo pure lui, il Chief Medical Officer dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino aiuterà Coronavirus: Di Maio, 'da gennaio prime dosi vaccino, ci aiuterà esercito per distribuzione' Affaritaliani.it