Il twerk che ha messo a rischio la prima puntata di The Voice Senior (Di sabato 28 novembre 2020) The Voice Senior 2020, condotto da Antonella Clerici, ha rischiato di far saltare la prima puntata per un balletto sexy The Voice Senior 2020In casa Rai sembra si respiri una brutta aria. Dopo il brutto episodio consumato negli studi di Detto Fatto che ha messo in scena uno spettacolo non proprio carino durante la giornata internazionale della violenza contro la donna, con la ormai nota spesa sexy. LEGGI QUI>>> Bianca Guaccero rischia il licenziamento: tutorial troppo spinto Si dice che il troppo storpia e forse in Rai ora si sta esagerando con la moralizzazione dei contenuti. Il politicamente corretto impera, ma quando si supera un certo limite con l’idea di compiacere un certo tipo di pubblico, il rischio è che quelle ... Leggi su kronic (Di sabato 28 novembre 2020) The2020, condotto da Antonella Clerici, ha rischiato di far saltare laper un balletto sexy The2020In casa Rai sembra si respiri una brutta aria. Dopo il brutto episodio consumato negli studi di Detto Fatto che hain scena uno spettacolo non proprio carino durante la giornata internazionale della violenza contro la donna, con la ormai nota spesa sexy. LEGGI QUI>>> Bianca Guaccero rischia il licenziamento: tutorial troppo spinto Si dice che il troppo storpia e forse in Rai ora si sta esagerando con la moralizzazione dei contenuti. Il politicamente corretto impera, ma quando si supera un certo limite con l’idea di compiacere un certo tipo di pubblico, ilè che quelle ...

GloriaGlo98 : Si ma siete tutte permalose eh ?? io ho espresso una mia idea non ho scritto una nuova legge che dice di non fare tw… - LucaVismara : @Mattiabuonocore Ma come, @IlContiAndrea al Fatto Quotidiano ha detto che la fonte interna al programma conferma ch… - zaynscIoud : ma il twerk è un ballo cosa significa che twerko e non ho rispetto per me stessa - elettrasunrise : RT @trash_italiano: #TheVoiceSenior, censurata all’ultimo minuto una scena con Elettra Lamborghini: la sua 'lezione di twerk' avrebbe potut… - bdu_tv : RT @trash_italiano: #TheVoiceSenior, censurata all’ultimo minuto una scena con Elettra Lamborghini: la sua 'lezione di twerk' avrebbe potut… -

Ultime Notizie dalla rete : twerk che Dopo il caso Detto Fatto, in Rai ora tagliano anche il twerk ilGiornale.it Elettra Lamborghini, ‘nuovo arrivo’ in famiglia: l’ha mostrato sui social, incredibile!

Pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha mostrato ai suoi sostenitori il 'nuovo arrivo' in famiglia: il regalo inaspettato.

Clamoroso, la Rai ‘censura’ il lato B di Elettra Lamborghini

The Voice alla prima puntata, ed è già polemica. La Rai ha deciso di 'tagliare' un momento che vedeva Elettra Lamborghini insegnante di twerk.

Pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha mostrato ai suoi sostenitori il 'nuovo arrivo' in famiglia: il regalo inaspettato.The Voice alla prima puntata, ed è già polemica. La Rai ha deciso di 'tagliare' un momento che vedeva Elettra Lamborghini insegnante di twerk.