Il silenzio dell’acqua 2 anticipazioni seconda puntata: chi ha ucciso Luca e Sara? (Di sabato 28 novembre 2020) Luisa e Adrea pensavano di essersi trovati di fronte alla storia di un matrimonio finito male, con un marito violento e geloso di sua moglie, capace forse anche di ucciderla. Ma dietro all’omicidio di Luca e Sara sembra esserci molto molto altro. Chi ha ucciso la donna e suo figlio? Lo scopriamo con le anticipazioni della seconda puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in onda il 4 dicembre 2020 su Canale 5. In questo secondo appuntamento Luisa e Andrea si imbatteranno in delle novità inaspettate che potrebbero davvero cambiare le carte in tavola. Al momento il principale sospettato resta comunque Rocco, che tra l’altro, come si scopre anche dalle anticipazioni video che abbiamo visto, aveva persino un’amante…Amante che era in possesso, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 novembre 2020) Luisa e Adrea pensavano di essersi trovati di fronte alla storia di un matrimonio finito male, con un marito violento e geloso di sua moglie, capace forse anche di ucciderla. Ma dietro all’omicidio disembra esserci molto molto altro. Chi hala donna e suo figlio? Lo scopriamo con ledellade Il2 in onda il 4 dicembre 2020 su Canale 5. In questo secondo appuntamento Luisa e Andrea si imbatteranno in delle novità inaspettate che potrebbero davvero cambiare le carte in tavola. Al momento il principale sospettato resta comunque Rocco, che tra l’altro, come si scopre anche dallevideo che abbiamo visto, aveva persino un’amante…Amante che era in possesso, ...

Notiziedi_it : Giorgio Pasotti e Ambra spoiler su “Il silenzio dell’acqua 2” a Mattino 5 | Video Mediaset - Notiziedi_it : Il Silenzio dell’acqua 2 in streaming, la prima puntata in replica | Video Mediaset - tuttopuntotv : Il silenzio dell’acqua 2, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata #replica #mediasetplay - zazoomblog : Il Silenzio dell’Acqua torna a far rumore su Canale 5 - #Silenzio #dell’Acqua #torna #rumore - zazoomblog : Il Silenzio dell’Acqua torna a far rumore su Canale 5 - #Silenzio #dell’Acqua #torna #rumore -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio dell’acqua Ambra: «Per 15 anni non ho avuto paura di fingere di saper fare il mio mestiere» Corriere della Sera