Il rinnovato protagonismo delle città negli Usa e in Europa

(Di sabato 28 novembre 2020) Qualche giorno addietro il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris hanno incontrato la leadership della “US Conference of Mayors”, la realtà che dal 1932 riunisce i sindaci degli States che siano democratici, repubblicani o indipendenti e che è la voce principaleamericane. Si è trattato di uno dei primi appuntamenti istituzionali e politici (forse il primo) realizzati dal prossimo inquilino della Casa Bianca anche se non sembra sia stato molto attenzionato nel dibattito pubblico. Eppure Biden e Greg Fischer, sindaco di Louisville e presidente del USCM, lo scorso 23 novembre a Washington hanno discusso di emergenza pandemica, clima e infrastrutture nei termini di “un pacchetto legislativo significativo per sostenere famiglie, piccole imprese e” e di “priorità come: cambiamento ...