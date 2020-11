Il presidente del 118 positivo: 'Ho avuto la polmonite, i pazienti muoiono perché li intercettiamo troppo tardi' (Di sabato 28 novembre 2020) In prima linea, e così è arrivato il contagio. 'Quindici giorni fa ho contratto il . Ho la polmonite interstiziale-alveolare, sono andato in sepsi, blocco della funzione renale, ho avuto un'... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) In prima linea, e così è arrivato il contagio. 'Quindici giorni fa ho contratto il . Ho lainterstiziale-alveolare, sono andato in sepsi, blocco della funzione renale, houn'...

borghi_claudio : Ricordiamo dove eravamo rimasti sulla riforma del MES prima che si sospendesse tutto causa covid. ?? La trattativa… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI L'intervento del presidente nerazzurro Steven Zhang in occasione dell'assemblea dei soci ?? - fattoquotidiano : Traffico d’influenze. I pm di roma indagano su un ex consigliere delLa presidente del senato [Leggi] - MeScapin : RT @elevisconti: “La censura è la pratica di controllo del potere sulla stampa, per esempio di un’ex presidente della Camera che si arroga… - GirolamoMaggio : RT @simo6608: #Spygate il rapporto Horowitz conferma gli abusi dell'FBI iniziati prima del 2016, Durham raccolse le prove del coinvoglinent… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente del Protezione civile. Antonio Scavuzzo nuovo presidente del Comitato di coordinamento volontariato dell'Emilia-Romagna Regione Emilia Romagna Più Europa, al via gli accordi con altre quattro città

Sono stati firmati oggi a palazzo Santa Lucia, presenti il presidente Stefano Caldoro e l'assessore all'Urbanistica ed al governo del territorio Marcello Taglialatela, gli Accordi di programma con le ...

Muore Tancredi Bianchi, ex presidente dell’Abi

È morto Tancredi Bianchi, figura rilevante del mondo economico, bancario e accademico. Aveva 92 anni e dal 1991 al 1998 era stato presidente dell’Associazione bancaria italiana. L’annuncio è stato dat ...

Sono stati firmati oggi a palazzo Santa Lucia, presenti il presidente Stefano Caldoro e l'assessore all'Urbanistica ed al governo del territorio Marcello Taglialatela, gli Accordi di programma con le ...È morto Tancredi Bianchi, figura rilevante del mondo economico, bancario e accademico. Aveva 92 anni e dal 1991 al 1998 era stato presidente dell’Associazione bancaria italiana. L’annuncio è stato dat ...