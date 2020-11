“Il pranzo di Natale? Preoccupatevi di non farlo in ospedale”: il post dell’infermiera della foto simbolo della prima ondata di Covid (Di sabato 28 novembre 2020) Covid, il post polemico sul Natale dell’infermiera della foto simbolo “Preoccupatevi di non fare il Natale in ospedale”: lo scrive sul suo profilo Facebook l’infermiera della foto simbolo della prima ondata di Covid. Elena Pagliarini, questo il suo nome, è diventata nota per essere la protagonista di un’immagine, diventata virale sui social, che la ritraeva china sulla scrivania mentre riposava per pochi minuti dopo aver lavorato per numerose ore in un reparto Covid di un ospedale di Cremona. “Non era ancora finito il turno ma ero ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020), ilpolemico suldi non fare ilin: lo scrive sul suo profilo Facebook l’infermieradi. Elena Pagliarini, questo il suo nome, è diventata nota per essere la protagonista di un’immagine, diventata virale sui social, che la ritraeva china sulla scrivania mentre riposava per pochi minuti dopo aver lavorato per numerose ore in un repartodi un ospedale di Cremona. “Non era ancora finito il turno ma ero ...

