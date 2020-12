Il piano del governo per il Natale: chiudere in casa gli italiani (Di sabato 28 novembre 2020) Un governo che continua a cambiare il colore delle Regioni ma che di dare un po’ di respiro ai commercianti a ridosso delle feste di Natale non vuole proprio sentirne. E così mentre Lombardia, Piemonte e Calabria si preparano a passare da zone rosse ad arancioni e Liguria e Sicilia a tornare gialle, nei pensieri giallorosso l’imperativo è “non correre rischi”. Costi quel che costi. Anche perché, in fondo, a pagare un prezzo alto saranno le famiglie, non certo il premier Conte e la sua squadra di fenomenali ministri e super-commissari. Il prossimo dpcm, che Palazzo Chigi spera di firmare già il prossimo 2 dicembre, rischia così di trasformarsi in un regalo tra i peggiori immaginabili: spostamenti vietati tra le Regioni, anche quelle in fascia gialla, con la sola deroga del rientro a casa dei residenti. Gli anziani soli e i parenti ... Leggi su ilparagone (Di sabato 28 novembre 2020) Unche continua a cambiare il colore delle Regioni ma che di dare un po’ di respiro ai commercianti a ridosso delle feste dinon vuole proprio sentirne. E così mentre Lombardia, Piemonte e Calabria si preparano a passare da zone rosse ad arancioni e Liguria e Sicilia a tornare gialle, nei pensieri giallorosso l’imperativo è “non correre rischi”. Costi quel che costi. Anche perché, in fondo, a pagare un prezzo alto saranno le famiglie, non certo il premier Conte e la sua squadra di fenomenali ministri e super-commissari. Il prossimo dpcm, che Palazzo Chigi spera di firmare già il prossimo 2 dicembre, rischia così di trasformarsi in un regalo tra i peggiori immaginabili: spostamenti vietati tra le Regioni, anche quelle in fascia gialla, con la sola deroga del rientro adei residenti. Gli anziani soli e i parenti ...

Ma ora l'attenzione si concentra soprattutto sulle deroghe che saranno concesse. Governo per la linea della massima prudenza. Oggi vertice tra le Regioni, che cercano una linea comune. Tra i nodi da s ...

