Il panettone fatto in casa | la ricetta per tentare l' impresa

Dopo un anno trascorso ad allenarci con torte, pizze e pagnotte varie, il momento è finalmente giunto: il nostro nuovo obiettivo si chiama «panettone preparato a casa con le nostre manine», da impastare, sfornare, fotografare e diffondere in ogni modo possibile sui social alla faccia della prof di chimica secondo cui non avremmo mai combinato nulla di buono nella nostra vita. Facile? Ecco, non esattamente. Per riuscire a realizzare qualcosa di anche solo tutto sommato accettabile servono pazienza, abilità e precisione. La prima, in fin dei conti, dovremmo riuscire a dimostrarla, visto che di recente non c'è tutto questo gran da fare nel tempo libero. Per la seconda dobbiamo confidare nell'esperienza accumulata nel corso degli anni, potenziata dall'allenamento intensivo della scorsa primavera, quando il panetto di lievito era più difficile da trovare ...

Non è facile, ma si può comunque tentare. Ecco i nostri consigli per provare a sfornare anche a casa un ottimo panettone tradizionale ...

