Il lato oscuro dei signori del Golfo

(Di sabato 28 novembre 2020) Aggressioni sessuali, rapimenti di mogli e sparizioni di figlie ribelli. Morti per droga e festini trasgressivi. Dietro l'immagine di paladini della morale, emiri e sceicchi spesso nascondono violenze e perversioni. Che gli immensi patrimoni a volte non riescono a insabbiare. Una cena in un resort super-esclusivo su un'isola privata e il tentativo di stupro. Il protagonista del racconto che potrebbe sembrare un film, o meglio una soap opera un po' salace, è il ministro della Tolleranza degli Emirati, Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. Nahyan è alla guida di un dicastero che dovrebbe favorire l'apertura al mondo e lo scambio con le altre culture e nazioni. Ma il ministro ha spinto il contatto troppo in là, fino a un tentativo di violenza sessuale in una cornice di sfarzo e privilegio. A rivelarlo è stata Caitlin McNamara, 32 anni, organizzatrice dell'Hay Festival, evento letterario ...