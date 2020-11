Il GF Vip 5 si allunga ancora: slitta la finalissima, ecco quando (Di sabato 28 novembre 2020) L’emergenza Covid, il coprifuoco alle 22.00 e le imminenti vacanze natalizie da trascorrere a casa, senza vacanze sulla neve né ritrovi coi parenti, hanno costretto i vertici Mediaset a modificare il palinsesto nella consapevolezza che non ci saranno concerti di Natale da mandare né il tradizionale Capodanno in piazza. Per questo motivo, come già annunciato, si è deciso di allungare il Grande Fratello Vip 5. Inizialmente, come annunciato da Alfonso Signorini ai concorrenti la scorsa puntata, la data della finale era l’8 febbraio. Ma è notizia dell’ultima ora che sia slittata ancora. Ebbene sì, i vertici Mediaset si sono riuniti e hanno deciso che il GF Vip finirà ancora dopo: attualmente, a eccezione di nuovi colpi di scena, la finale del Grande Fratello Vip 2020 è stata fissata per il 15 febbraio, con la semi-finale ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020) L’emergenza Covid, il coprifuoco alle 22.00 e le imminenti vacanze natalizie da trascorrere a casa, senza vacanze sulla neve né ritrovi coi parenti, hanno costretto i vertici Mediaset a modificare il palinsesto nella consapevolezza che non ci saranno concerti di Natale da mandare né il tradizionale Capodanno in piazza. Per questo motivo, come già annunciato, si è deciso dire il Grande Fratello Vip 5. Inizialmente, come annunciato da Alfonso Signorini ai concorrenti la scorsa puntata, la data della finale era l’8 febbraio. Ma è notizia dell’ultima ora che siata. Ebbene sì, i vertici Mediaset si sono riuniti e hanno deciso che il GF Vip finiràdopo: attualmente, a eccezione di nuovi colpi di scena, la finale del Grande Fratello Vip 2020 è stata fissata per il 15 febbraio, con la semi-finale ...

