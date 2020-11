Il genetista che inchiodò Bossetti | Così ho smascherato Ignoto 1

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 28 novembre 2020) Francesca Bernasconi Emiliano Giardina, ilforense che collaborò al caso di Yara Gambirasio, spiega come è arrivato a capire che "1" era un figlio illegittimo. La sua intuizione fece arrivare gli investigatori aVenne definito "l'uomo-chiave" nel caso di Yara Gambirasio. Emiliano Giardina,forense dell'Università di Tor Vergata, ebbe l'intuizione di cercare "1" tra i figli illegittimi di Giuseppe Benedetto Guerinoni. Fu lui a permettere agli inquirenti di risalire a Massimo Giuseppe, oggi in carcere, condannato all'ergastolo per l'omicidio volontario della 13enne di Brembate Sopra. Durante le analisi effettuate sul profilo genetico trovato sugli slip di Yara, si stimò all'87,39% la possibilità che ...