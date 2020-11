Il Dpcm del 4 dicembre | ecco le novità | Cosa cambierà

(Di sabato 28 novembre 2020) Alessandro Nunziati Il 3scadrà ilche per la prima volta ha suddiviso l’Italia in tre zone di rischio, corrispondenti ciascuna a un colore: rosso, arancione e giallo. Secondo quanto hanno riferito all’Ansa alcune fonti di governo, ha avuto luogo una riunione di circa 12 ore tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di Impronta Unika.

VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - Capezzone : Poco fa a ?@StaseraItalia? #staseraitalia CLIPPINO 2 (grazie a ?@strange_days_82?) Il cdx respinga la polpetta avv… - Moon13_me : RT @ultimenotizie: Ristoranti chiusi a Natale e Santo Stefano, coprifuoco alle 22 anche a Capodanno, Regioni blindate. Il Natale del Covid… - aderenzis1 : Nuovo Dpcm: il rebus del Natale tra messe anticipate, ristoranti chiusi il 25 e 26 e viaggi verso i… - bocma : RT @csa_SISMA: che il nostro desiderio di giustizia sociale, libertà e autonomia sia più forte del potere tossico di uno stato in crisi d'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm del

Governo

(Fanpage.it) A metà del prossimo mese tutte o quasi le regioni si troveranno in fascia gialla e questo preoccupa soprattutto per la mobilità che potrebbe crearsi. Un meccanismo che sarà quindi ...L'albero di Natale a Milano per quest'anno avrà come sponsor Coca-Cola e farà parte di un progetto solidale a sostegno del Banco Alimentare.