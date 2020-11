«Il Covid è stato fatto per sterminarci», il complottismo della TikToker con 2 milioni di follower (Di sabato 28 novembre 2020) «Voglio chiarire una volta per tutte, tutti quei messaggi in direct che mi stanno arrivando, del tipo cosa pensi della situazione del Covid. Io sono una complottista da quando sono nata, quindi partiamo dal presupposto che io non credo nella maggior parte delle cose che vengono indette al popolo umano, alla plebe – come si può dire. Secondo me, personalmente il Covid è stato fatto per sterminare la maggior parte della popolazione, o almeno gli anziani, perché siamo diventati troppi, perché non possono gestire l’umanità, siamo diventati troppi per loro. Questo è il mio pensiero». In un video pubblicato su Tik Tok, il social network attualmente più usato da under 30, una delle tik toker più influenti del momento, la 23enne Sara Di Sturco, dice la sua in merito alla diffusione del ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 novembre 2020) «Voglio chiarire una volta per tutte, tutti quei messaggi in direct che mi stanno arrivando, del tipo cosa pensisituazione del. Io sono una complottista da quando sono nata, quindi partiamo dal presupposto che io non credo nella maggior parte delle cose che vengono indette al popolo umano, alla plebe – come si può dire. Secondo me, personalmente ilper sterminare la maggior partepopolazione, o almeno gli anziani, perché siamo diventati troppi, perché non possono gestire l’umanità, siamo diventati troppi per loro. Questo è il mio pensiero». In un video pubblicato su Tik Tok, il social network attualmente più usato da under 30, una delle tik toker più influenti del momento, la 23enne Sara Di Sturco, dice la sua in merito alla diffusione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stato Nicola Piovani: «Sono stato in ospedale per il Covid. Disprezzo i negazionisti» Corriere della Sera Policlinico Riuniti, quinto livello di allerta: attivata anche l’unità “Chirurgia Covid”

La direzione generale del Policlinico di Foggia ha attivato, nell’ambito del piano aziendale dell’emergenza Covid, un nuovo livello di allerta per la particolare virulenza con conseguente alta ospedal ...

Sacro Cuore, chiuso per Covid

La Chiesa del Sacro Cuore rimarrà per qualche giorno orfana del suo pastore. Il parroco, don Michele Petruzzi, ha dovuto mettersi in isolamento fiduciario perché sarebbe entrato in contatto con ...

