Il bollettino sul Coronavirus in Italia i dati della Protezione Civile di oggi 28 novembre (Di sabato 28 novembre 2020) Quanti sono i contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i28.352 positivi e gli 827 decessi di ieri I casi ripartiti nelle regioni: nelle Marche oggi si registrano 473 nuovi positivi su 1.610 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Complessivamente sono 2.971 i tamponi testati, che ne comprendono anche 1.361 nel percorso guariti. la provincia di Macerata ha il più alto numero di casi con 143, seguita da Ancona con 119, Ascoli Piceno con 68, Pesaro Urbino con 65, Fermo con 51, oltre a 27 casi da fuori regione. In Alto Adige 603 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I decessi comunicati oggi sono 3. Stabile il numero dei ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Quanti sono i contagi diincon ildel MinisteroSalute e idopo i28.352 positivi e gli 827 decessi di ieri I casi ripartiti nelle regioni: nelle Marchesi registrano 473 nuovi positivi su 1.610 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Complessivamente sono 2.971 i tamponi testati, che ne comprendono anche 1.361 nel percorso guariti. la provincia di Macerata ha il più alto numero di casi con 143, seguita da Ancona con 119, Ascoli Piceno con 68, Pesaro Urbino con 65, Fermo con 51, oltre a 27 casi da fuori regione. In Alto Adige 603 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I decessi comunicatisono 3. Stabile il numero dei ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE domani, #24novembre, su parte della Sicilia. ????#allertaGIALLA in Calabria e sui restanti settor… - Andrea80821276 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus di oggi in Italia - antobon2 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus di oggi in Italia - Lutero83739448l : RT @TgrRaiFVG: #Covid19: allarme dei sindacati sul rischio contagi nelle fabbriche in FVG: saltato il tracciamento sanitario sui luoghi di… - VitaInnamorato : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus di oggi in Italia -