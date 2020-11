Icardi ha fatto arrabbiare tutti nel ricordo di Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Sta facendo discutere Mauro Icardi, protagonista dopo una foto apparsa sui social durante un’iniziativa del Psg in ricordo di Maradona Sarà stata una smorfia, qualcosa d’istintivo, nulla di premeditato, eppure se ne sono accorti in tanti, poi tutti, perché con una foto, un semplice scatto, anche un istante diventa eterno. Probabilmente chiederà scusa, Mauro Icardi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 novembre 2020) Sta facendo discutere Mauro, protagonista dopo una foto apparsa sui social durante un’iniziativa del Psg indiSarà stata una smorfia, qualcosa d’istintivo, nulla di premeditato, eppure se ne sono accorti in tanti, poi, perché con una foto, un semplice scatto, anche un istante diventa eterno. Probabilmente chiederà scusa, Mauro, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

r_campix : @diegonoisevic @RobertoCR82 Vedremo... Quindi abbiamo fatto noi un affare a comprarlo a prezzo di saldo e lasciarlo… - letmecatenaccio : RT @TeresaJordano70: @marifcinter La Curva Nord se la merita la squadra scesa contro il Real dopo quello che ha fatto ad Icardi. DO. VE. TE… - TeresaJordano70 : @marifcinter La Curva Nord se la merita la squadra scesa contro il Real dopo quello che ha fatto ad Icardi. DO. VE.… - FTortu : @SkySport Ma io vorrei rimarcare come gli unici che non hanno fatto un pensiero per Diego sono Higuain icardi e la… - Andrea78171415 : @pap1pap Traduci per me proverò ignorante in materia. Di fatto i soldi di Icardi non sono ancora arrivati? Tra l'al… -