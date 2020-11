I truffatori che puntavano ai ristori del Covid Scoperte irregolarità per oltre 240 milioni I nuovi stanziamenti per turismo e spettacolo (Di domenica 29 novembre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha pagato finora 8,2 miliardi di contributi a fondo perduto. Indagini su 217 casi Leggi su corriere (Di domenica 29 novembre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha pagato finora 8,2 miliardi di contributi a fondo perduto. Indagini su 217 casi

Ultime Notizie dalla rete : truffatori che Ristori, i truffatori che puntavano ai contributi Covid: scovate irregolarità per oltre 240 milioni Corriere della Sera Comunità montana: condanna dimezzata all’ex economo Sichi

La Corte d’appello ha derubricato in truffa aggravata l’iniziale imputazione di peculato: 4 anni e 3 mesi la pena ...

Assicurazione online dell’auto, i vigili scoprono che è una truffa

Aveva trovato un’offerta conveniente pagando diverse rate a un intestatario Fermato per un controllo, non aveva l’Rca. Poi in centrale scopre l’inghippo ...

