I medici contro il Commissario Covid

di Rosa Coppola I sindacati medici nuovamente sul piede di guerra contro il Commissario all'emergenza Covid della Asl Salerno 'reo' di svolgere mansioni non di sua pertinenza. Così, le segreterie aziendali (Aaroi – Anaao Assomed – Cgil – Cimo – Cisl – Fassid – Fesmed), in una dettagliata nota inviata alla Direzione strategica della Asl Salerno, chiedono con decisione di conoscere il ruolo, reale, del professore Mario Polverino, richiamato dalla pensione a coordinare lavori importanti. I camici bianchi sottolineano la 'autonomia decisionale' del prof bypassando, a loro dire, i vertici di via Nizza. Questi ultimi hanno risposto a tale rimostranza sottolineando, di contra, un ruolo sinergico, una condivisione delle decisioni.

L'INIZIATIVAVO' Un vino che fa bene. Non solo a chi lo beve ma anche alla ricerca contro il Covid-19 e a Vo', il primo focolaio veneto. È quello a marchio Vo' al centro di un'iniziativa benefica che..

La mozione contro Razza e i limiti politici dell’opposizione

Il dibattito sulla mozione di censura all’operato dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha fatto emergere tutti i limiti politici dell’opposizione. Un dibattito che si è svolto guardando il propr ...

L'INIZIATIVAVO' Un vino che fa bene. Non solo a chi lo beve ma anche alla ricerca contro il Covid-19 e a Vo', il primo focolaio veneto. È quello a marchio Vo' al centro di un'iniziativa benefica che..Il dibattito sulla mozione di censura all'operato dell'assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha fatto emergere tutti i limiti politici dell'opposizione. Un dibattito che si è svolto guardando il propr ...