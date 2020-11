I medici campani contro De Luca | «Noi farabutti? Reggiamo un sistema sanitario alla canna del gas»

Leggi su open.online

(Di sabato 28 novembre 2020) Una lettera durissima firmata da Anaao Assomed, Aaroi Emac, Cimo, Cgil Funzione Pubblica, Cisl, Uil Fpl, Fvm, Fassid, Fesmed, Anpo Ascoti Fuals, in risposta alle dichiarazioni del governatore dellaa Vincenzo De, che aveva detto, riferendosi al personale medico: «C’è una piccola percentuale diche cerca di non fare il suo dovere», parlando in una diretta Facebook della situazione dei contagi di Coronavirus. «Restiamo attoniti, stupiti dalle dichiarazioni di chi dovrebbe tutelare ie gli operatori sanitari che identificano seppur in minima parte la classe medica come farabutta», si legge nella lettera. «Non bastano le scuse, non basta la solita rettifica. Chiediamo con forza un cambio di passo. Chiediamo con forza ...